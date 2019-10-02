Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     02.10.2019 08:49

Мобильному приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось шесть лет

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  мобильные приложения  Госуслуги Москвы 

2 октября. Mossovetinfo.ru – Мобильному приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось шесть лет, в 2018 году оно стало лучшим среди российских приложений органов власти, а в 2019 году вошло в топ-20 рейтинга служебных программ App Store, сообщается на портале mos.ru.

Сервисом «Госуслуги Москвы» пользуется 1,2 миллиона человек, а число скачиваний мобильного приложения достигло 3 миллионов.

Приложение позволяет пользователям получить простой доступ к самым разнообразным услугам: образовательным, медицинским, коммунальным, транспортным и другим. С его помощью горожане могу передавать данные показания приборов учета воды и электричества, оплатить коммунальные платежи, записаться к врачу, контролировать посещение школы ребенком, узнать о его оценках, выяснить готовность загранпаспорта, оплатить автомобильные штрафы, записать к ветеринару домашнее животные.

Кроме того, с помощью приложения пользователи могут сообщить об имеющихся проблемах по жилищным вопросам (например, о сломанном лифте или неубранном мусоре), а также узнать о городских новостях: о погоде, о предстоящих мероприятиях, о важных городских событиях.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
мобильные приложения  Госуслуги Москвы 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:13 В мире Трамп назвал запуск процедуры импичмента госпереворотом

09:55 Происшествия Арсенал оружия обнаружен на даче жителя Балашихи

09:42 Другое Известный советский композитор Гия Канчели скончался в Тбилиси

09:30 Происшествия Суд в Москве частично удовлетворил иск «Автодора» к организаторам несогласованной акции 27 июля

08:56 Город (Москва и область) Со 2 октября на Белорусском вокзале изменятся платформы отправления и прибытия экспрессов Москва - Одинцово

Актуальные материалы

12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок

12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий

10:14 Город (Москва и область) ГИБДД больше не использует фотографии из приложения «Помощник Москвы

15:41 Город (Москва и область) Какой будет погода в Москве в выходные 28-29 сентября

14:44 Город (Москва и область) Цифровая платформа для туристов будет запущена в Москве в 2020 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru