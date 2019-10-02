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Город (Москва и область)
02.10.2019, 08:56
Со 2 октября на Белорусском вокзале изменятся платформы отправления и прибытия экспрессов Москва - Одинцово
2 октября. Mossovetinfo.ru – С 11:00 2 октября на Белорусском вокзале изменятся платформы отправления и прибытия экспрессов Москва – Одинцово, сообщается на официальном сайте Центральной пригородно...
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Город (Москва и область)
02.10.2019, 08:49
Мобильному приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось шесть лет
2 октября. Mossovetinfo.ru – Мобильному приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось шесть лет, в 2018 году оно стало лучшим среди российских приложений органов власти, а в 2019 году вошло в топ-20 ре...
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Город (Москва и область)
02.10.2019, 08:26
Четыре новые «выделенки» заработают в Москве с 7 октября
2 октября. Mossovetinfo.ru – Четыре новые выделенные полосы для общественного транспорта начнут работать в Москве с 7 октября, сообщается на портале mos.ru. Новые «выделенки» будут короткими,...