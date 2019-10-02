2 октября. Mossovetinfo.ru – Мобильному приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось шесть лет, в 2018 году оно стало лучшим среди российских приложений органов власти, а в 2019 году вошло в топ-20 рейтинга служебных программ App Store, сообщается на портале mos.ru.



Сервисом «Госуслуги Москвы» пользуется 1,2 миллиона человек, а число скачиваний мобильного приложения достигло 3 миллионов.



Приложение позволяет пользователям получить простой доступ к самым разнообразным услугам: образовательным, медицинским, коммунальным, транспортным и другим. С его помощью горожане могу передавать данные показания приборов учета воды и электричества, оплатить коммунальные платежи, записаться к врачу, контролировать посещение школы ребенком, узнать о его оценках, выяснить готовность загранпаспорта, оплатить автомобильные штрафы, записать к ветеринару домашнее животные.



Кроме того, с помощью приложения пользователи могут сообщить об имеющихся проблемах по жилищным вопросам (например, о сломанном лифте или неубранном мусоре), а также узнать о городских новостях: о погоде, о предстоящих мероприятиях, о важных городских событиях.