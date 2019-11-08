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Город (Москва и область)     08.11.2019 09:23

Морозовскую больницу подключили к ЕМИАС

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Теги:  ЕМИАС  Морозовская больница  здравоохранение 

8 ноября. Mossovetinfo.ru – Морозовскую детскую клиническую больницу подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), сообщается на портале mos.ru.

ЕМИАС стала первой детской больницей, подключенной к ЕМИАС, и второй московской клиникой, подключенной к системе. Ранее к ЕМИАС подключили НИИ имени Склифосовского.

К ЕМИАС в Морозовской больнице подключили около 1500 рабочих мест во всех отделениях Система позволяет оформлять документы, заполнять истории болезни, вносить результаты анализов, а также позволяет получить врачам онлайн-доступ к медицинским картам пациентов.

Система ЕМИАС начала действовать в Москве в 2011 году. В настоящий момент к системе подключены более 600 поликлиник, диагностических центров и других учреждений департамента здравоохранения столицы. В дальнейшем к системе будут подключены стационары. Кроме того, планируется создать в системе лабораторный сервис, что позволит оформлять электронные назначения на исследования.


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Теги: 
ЕМИАС  Морозовская больница  здравоохранение 

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