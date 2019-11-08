Другие материалы
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Город (Москва и область)
08.11.2019, 09:23
Морозовскую больницу подключили к ЕМИАС
8 ноября. Mossovetinfo.ru – Морозовскую детскую клиническую больницу подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), сообщается на портале mos.ru. ЕМИАС стала пер...
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Город (Москва и область)
08.11.2019, 08:58
Стартовало голосование по реставрации Северного речного вокзала
8 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное реставрации и реконструкции Северного речного вокзала. Участникам голосования предлагаетс...
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Город (Москва и область)
08.11.2019, 08:27
Новая площадка для бракосочетаний открылась на московском ипподроме
8 ноября. Mossovetinfo.ru – Новая необычная площадка для бракосочетаний появилась в Москве, зарегистрировать брак теперь можно на Центральном московском ипподроме, сообщается на портале mos.ru. ...