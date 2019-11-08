8 ноября. Mossovetinfo.ru – Морозовскую детскую клиническую больницу подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), сообщается на портале mos.ru.



ЕМИАС стала первой детской больницей, подключенной к ЕМИАС, и второй московской клиникой, подключенной к системе. Ранее к ЕМИАС подключили НИИ имени Склифосовского.



К ЕМИАС в Морозовской больнице подключили около 1500 рабочих мест во всех отделениях Система позволяет оформлять документы, заполнять истории болезни, вносить результаты анализов, а также позволяет получить врачам онлайн-доступ к медицинским картам пациентов.



Система ЕМИАС начала действовать в Москве в 2011 году. В настоящий момент к системе подключены более 600 поликлиник, диагностических центров и других учреждений департамента здравоохранения столицы. В дальнейшем к системе будут подключены стационары. Кроме того, планируется создать в системе лабораторный сервис, что позволит оформлять электронные назначения на исследования.