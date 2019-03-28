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Город (Москва и область)     28.03.2019 18:51

Мосгордума и Мособлдума совместно займутся проблемами безнадзорных животных

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Теги:  животные  Мосгордума  Мособлдума 

28 апреля. Mossovetinfo.ru – Мосгордума и Мособлдума совместно займутся проблемами безнадзорных животных. Об этом сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что это актуальная проблема, как для области, так и для Москвы. «И у нас, и у Москвы есть интересные наработки, которыми мы могли бы обменяться, чтобы вместе решать проблемы безнадзорных животных», – сказал Брынцалов.

«Есть ряд вопросов, в том числе законодательных, которые накладывают определенные ограничения в части их использования, что напрямую сказывается на состоянии животных. Нужно проработать эти моменты», - подчеркнул председатель Мособлдумы.


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Теги: 
животные  Мосгордума  Мособлдума 

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