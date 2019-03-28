Другие материалы
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Город (Москва и область)
28.03.2019, 18:51
Мосгордума и Мособлдума совместно займутся проблемами безнадзорных животных
28 апреля. Mossovetinfo.ru – Мосгордума и Мособлдума совместно займутся проблемами безнадзорных животных. Об этом сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Мособлдумы. Председатель Мособлдумы Иг...
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Город (Москва и область)
28.03.2019, 17:19
Сбой на Замоскворецкой линии метро устранен
28 марта. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов на Замоскворецкой линии метро устранен, движение поездов введено в график, сообщается в официальном микроблоге московского метрополитена в Twitte...
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Город (Москва и область)
28.03.2019, 16:20
Сбой произошел 28 марта на Замосковрецкой линии метро
28 марта. Mossovetinfo.ru – На Замоскворецкой линии метро произошел сбой в движении поездов, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter. Сообщается, что по техническим п...