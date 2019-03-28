28 апреля. Mossovetinfo.ru – Мосгордума и Мособлдума совместно займутся проблемами безнадзорных животных. Об этом сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Мособлдумы.



Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что это актуальная проблема, как для области, так и для Москвы. «И у нас, и у Москвы есть интересные наработки, которыми мы могли бы обменяться, чтобы вместе решать проблемы безнадзорных животных», – сказал Брынцалов.



«Есть ряд вопросов, в том числе законодательных, которые накладывают определенные ограничения в части их использования, что напрямую сказывается на состоянии животных. Нужно проработать эти моменты», - подчеркнул председатель Мособлдумы.