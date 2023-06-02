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06 Июня

08:26 Город (Москва и область) Мосгордума назначит выборы мэра Москвы 7 июня

08:00 В России Восемь танков Leopard уничтожены на южнодонецком направлении российскими войсками - Минобороны РФ

07:42 В России Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена, идет затопление

05 Июня

12:54 Происшествия Пять москвичей, — пособников телефонных мошенников с Украины, задержали в Москве

12:27 В мире Песков назвал важным заявление Салливана о переговорах о контроле над ядерным оружием

11:21 Другое Запрет на ввоз зерна из Украины в пять стран Европы продлен Еврокомиссией до середины сентября

02:07 В России ВСУ не добились успеха в ходе начавшегося крупномасштабного наступления — Минобороны РФ

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Актуальные материалы

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»

13:15 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

09:26 В мире Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон

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