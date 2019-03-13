13 марта. Mossovetinfo.ru – Мосгордума приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 ноября 2018 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Бюджет планируется увеличить на 136,9 миллиарда рублей.

Законопроект об увеличении городского бюджета был внесен в Мосгордуму мэром Москвы Сергеем Собяниным в понедельник, 11 марта. Увеличить городской бюджет было предложено в связи с прогнозируемым ростом городских доходов. Дефицит бюджета при этом останется на прогнозируемом уровне в 276 миллиарда рублей.



Дополнительные средства будут направлены на реализацию программы реновации, развитие транспорта, здравоохранение и культуру.