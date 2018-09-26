26 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгордума приняла закон о мерах поддержки москвичей старше 50 лет в связи с пенсионной реформой.
Закон сохраняет существующие меры социальной поддержки москвичей, достигших возраста 55 (для женщин) и 60 (для мужчин) лет и создание новых мер. Так, в частности, для граждан данной категории предлагается сохранить право бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) и пригородных поездах МЖД, сохранить право на бесплатное стоматологическое обслуживание (кроме стоимости материалов), обеспечение данных граждан бесплатным санаторно-курортным лечением с возмещением расходов на проезд к месту лечения и обратно. Для москвичей предпенсионного возраста, которым присвоено звание «Ветеран труда» или звание «Ветеран военной службы», законопроектом предлагается ввести ряд льгот по оплате ЖКХ, компенсацию телефонных переговоров, а также ежемесячные денежные выплаты.
Москвичам, достигшим возраста 50 лет, предлагается предоставить право на бесплатную диспансеризацию, а также оказывать содействие в профессиональном переобучении и последующем трудоустройстве. Граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию, согласно законопроекту, будут иметь право на получение адресной социальной помощи.
Законопроект был внесен в Мосгордуму мэром Москвы Сергеем Собяниным в связи с проводимой в стране пенсионной реформой и повышением пенсионного возраста. Ранее сообщалось, что Комиссия Мосгордумы по экономической политике и финансам, по социальной политике и трудовым отношениям и по городскому хозяйству и жилищной политике рекомендовала депутатам поддержать данный законопроект.
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