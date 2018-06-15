15 июня. Mossovetinfo.ru – Мосгоризбирком создал специальную группу, которая будет осуществлять контроль за системой ГАС «Выборы» на предстоящих выборах мэра Москвы, сообщает ТАСС.



В состав группы будут включены члены Мосгоризбиркома, которые связаны с работой системы. Также сообщается, что региональный сегмент системы с 15 июня переводится в режим подготовки к выборам мэра.



Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.