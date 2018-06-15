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Город (Москва и область)     15.06.2018 14:57

Мосгоризбирком создал группу по контролю за системой ГАС «Выборы» на выборах мэра

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Теги:  выборы  выборы мэра Москвы-2018  ГАС «Выборы»  Мосгоризбирком 

15 июня. Mossovetinfo.ru – Мосгоризбирком создал специальную группу, которая будет осуществлять контроль за системой ГАС «Выборы» на предстоящих выборах мэра Москвы, сообщает ТАСС.

В состав группы будут включены члены Мосгоризбиркома, которые связаны с работой системы. Также сообщается, что региональный сегмент системы с 15 июня переводится в режим подготовки к выборам мэра.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.


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Теги: 
выборы  выборы мэра Москвы-2018  ГАС «Выборы»  Мосгоризбирком 

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