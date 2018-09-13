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Город (Москва и область)     13.09.2018 15:11

Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина мэром Москвы

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Теги:  выборы  выборы мэра Москвы  Собянин  Сергей Собянин 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгоризбирком зарегистрировал Сергей Собянина мэром Москвы. Решение было принять в ходе заседания комиссии в четверг.

Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав 70,17% голосов.

Инаугурация Собянин состоится 18 сентября в концертном зале «Зарядье».


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Теги: 
выборы  выборы мэра Москвы  Собянин  Сергей Собянин 

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