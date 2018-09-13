13 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгоризбирком зарегистрировал Сергей Собянина мэром Москвы. Решение было принять в ходе заседания комиссии в четверг.



Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав 70,17% голосов.



Инаугурация Собянин состоится 18 сентября в концертном зале «Зарядье».