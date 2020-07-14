14 июля. Mossovetinfo.ru – В связи с закрытием на ремонт поликлиник Мосгортранс запустил специальные автобусные маршруты, с помощью которых можно доехать до работающих филиалов медицинских учреждений.
Всего на северо-востоке, востоке, юге, юго-западе и западе столицы запущено 10 автобусных маршрутов, обозначенных «П» и «ДП». Автобусы «П» идут до поликлиник, «ДП» - до детских поликлиник. Кроме того, изменены пять регулярных маршрутов.
Подробнее о дополнительных маршрутах можно узнать здесь.
Масштабная программа капремонта поликлиник в Москве стартовала в феврале. Программа капитального ремонта поликлиник была временно приостановлена из-за пандемии коронавируса. В середине июня в Москве стартовал капитальный ремонт зданий 25 поликлиник. В общей сложности в рамках программы в столице ремонтируется 37 поликлиник. Всего до конца 2023 года планируется отремонтировать 135 поликлиник.
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