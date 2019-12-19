19 декабря. Mossovetinfo.ru – Московская канатная дорога приостановила работу из сильного ветра, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу дороги.



По правилам, канатная дорога может работать, когда скорость ветра не превышает 15 метров в секунду. В 13:00 на территории Воробьевых гор были зафиксированы порывы ветра в 20-22 метра в секунду. В связи с этим, в целях безопасности работа канатной дороги была приостановлена.