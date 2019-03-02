2 марта. Mossovetinfo.ru – На гастрономическом фестивале «Московская Масленица» пройдет более 200 фуд-шоу, гастрономических демонстраций и кулинарных поединков. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла городских уличных фестивалей «Московские сезоны».



Ниже приводится информация о самых интересных фуд-шоу:



6 марта, в 17.00 и 18.00, на площади Славы пройдет фуд-шоу под названием Molecularmeal. Профессиональные повара расскажут и покажут, как с применением основных техник молекулярной кухни можно приготовить блины с икрой или муссом. Гостям фестиваля предложат попробовать свои силы в приготовлении необычных блюд, угадать состав особенного витаминного напитка по его вкусу и поучаствовать в гастрономической викторине (всех, кто правильно ответит на вопросы, угостят блинами).



В это же время (6.03 в 17.00 и 18.00) на Ярцевской улице можно будет посмотреть кулинарное шоу «Министерство блинов»: два профессиональных повара будут готовить масленичные угощения, виртуозно подкидывая в воздух блины и продукты, необходимые для их приготовления. А затем - пригласят посетителей попробовать повторить эти приемы!



9 и 10 марта, с 12.00 до 15.00, на площади Революции будут идти «Кулинарные поединки»- зрелищные шоу, поучаствовать в которых смогут все желающие! Известные московские шеф-повара соберут из гостей фестиваля команды и предложат им посоревноваться в скорости приготовления блинов. Задача действительно непростая, ведь какие именно блины и из каких продуктов им придется готовить, участники узнают только перед самым началом поединка. А члены жюри (их также выберут из числа зрителей фестиваля) будут оценивать не только скорость приготовления, но и вкус и оформление получившихся блюд. В субботу команды гостей фестиваля возглавят шеф-повара Олег Белов и Станислав Валенюк. А в воскресенье - Михаил Башкатов и Лара Кацова.



Кроме того, во все дни «Московской Масленицы», на площадках, расположенных на Манежной площади, на площади Славы, на Профсоюзной, Городецкой и Митинской улицах, на Ореховом бульваре и на бульваре Дмитрия Донского будут работать «открытые кухни», где можно будет понаблюдать как повара готовят самые вкусные масленичные блюда! На Манежной площади на таких кухнях приготовят, к примеру, стейки из мраморной говядины и паэлью, а также сварят полезный облепиховый чай и другие напитки. А на «открытых кухнях», расположенных на окружных площадках гости увидят, как повара пекут блины с разнообразными начинками.



Узнать о том, что готовили на масленицу в конце XIX - начале XX веков можно будет на фуд-шоу и интерактивных кулинарных демонстрациях, которые ежедневно будут идти на Манежной площади. Например, в местном «Мещанском доме» научат печь блины из кореньев, в «Мясной лавке» покажут способы приготовления сосисок из судака и зельца из свиной головы, в «Трактире» - сварят варенье по старинным рецептам, в «Крестьянском доме» расскажут о традиционных видах масленичной выпечки из ржаной муки, а в «Чайной» реконструируют традиционное московское чаепитие более чем вековой давности.



Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте «Московских сезонов».