8 марта. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Московская Масленица» завершится в воскресенье 10 марта. В оргкомитете цикла городских уличных фестивалей «Московские сезоны» ИА «Моссовет» рассказали, какие мероприятия пройдут на фестивале 8 марта.



Программа фестиваля «Московская Масленица» на пятницу, 8 марта



Щедрая Масленица охватит столичные парки 8, 9 и 10 марта. Они организовали для гостей фестиваля насыщенную программу - концерты, спектакли, интерактивные программы и угощения! В Зеленом театре парка «Бабушкинский» пройдут кукольные спектакли, выступления популярных групп и ансамблей. Хэдлайнером концерта в пятницу станет группа «Конец фильма», которая выйдет на сцену в 17.00. На Фонтанной площади этого же парка все желающие смогут поучаствовать в игровой анимационной программе, полюбоваться на ростовых кукол и посмотреть огненное шоу, которое начнется в 18.00.



Парк «Сокольники» приглашает на музыкальные мастер-классы. С 13.00 до 14.00 там будут учить хоровому пению, с 14.00 до 15.00 - основам дыхания вокалиста, а с 15.00 до 16.00 будем тренировать музыкальный слух!



Парк «Красная Пресня» подготовил целый калейдоскоп творческих мастер-классов: в 12.00 начнем создавать цветочные браслеты, в 13.00 - открытки «Масленица, приходи!», а с 16.00 начнутся занятия по декору и викторины на знание стихов, песен и сказок.



Не упускайте возможность поучаствовать напоследок и в детских кулинарных мастер-классах! На Тверской площади в павильоне «Кухня», в 16.00, ребята приготовят «Изумрудные» блины из «Сказки о Царе Салтане». На Бульваре Дмитрия Донского в 13.00 начнется мастер-класс «Тверские гречневые блины с топленым маслом». А на Манежной площади продолжатся исторические кулинарные демонстрации. Загляните, если еще не успели, в шале «Крестьянский дом»: с 10.30 до 19.45 там проходят интереснейшие лекции о крестьянском быте и мастер-классы, где можно узнать все о праздничной выпечке из ржаной муки!



Для представителей старшего поколения тоже приготовили кое-что особенное: в культурном центре «Зодчие» на Партизанской улице с 10.00 до 12.00 для них проведут спортивное занятие «Фитнес 55+»! Профессиональные инструкторы расскажут, какие спортивные нагрузки и в каком объеме наиболее полезны для людей в этом возрасте и покажут эффективные упражнения для поддержания здоровья и хорошей фигуры.



В центре «Зодчие» организуют и другие мастер-классы, а также концерты. Например, в 18.00 все желающие смогут присоединиться к занятиям по созданию традиционной куклы «Масленица», а в 16.00 - послушать песни юных звезд, участников телешоу, российских и международных творческих фестивалей Екатерины Иваний и Екатерины Суша.