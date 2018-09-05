5 сентября. Mossovetinfo.ru – Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) открылась в 75-м павильоне ВДНХ.
Более 300 издательств из 30 стран представят на площадках выставки-ярмарки более 100 тысяч книг на разные темы. Впервые за всю историю выставки-ярмарки организована специальная площадка для детской литературы, на которой свою продукцию представят более 50 издательств. Также организованы площадки по темам «Книги в городе», «Первый микрофон» и «Литературная гостиная».
Помимо книжных площадок посетители ММКВЯ смогут посетить творческие встречи с писателями, литературные конкурсы, презентации. Кроме того, в рамках выставки пройдут деловая конференция «Книжный рынок России», Международный конгресс переводчиков, а также подведение итогов ежегодного национального конкурса «Книга года».
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