 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     28.04.2024 08:48

Московская скорая помощь в среднем совершает около 12 тысяч в сутки - Собянин

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  скорая помощь  Москва  праздник  поздравление  Собянин 

28 апреля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы поздравил всех работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, отметив, что "Московская скорая помощь — одна из самых эффективных в мире".

Собянин сообщил:
- в среднем за год по городу Скорая помощь совершает 4 млн выездов, около 12 тыс. в сутки;
 - здесь работают свыше 11 тысяч сотрудников, которые ежедневно заботятся о здоровье москвичей.
 - время ответа диспетчера на звонок составляет всего 3–4 секунды;
 - круглосуточно в столице дежурят больше 1000 бригад скорой, которые за последнее время переоснастили новой медицинской техникой, включая аппараты ИВЛ, электрокардиографы, дефибрилляторы-мониторы различных классов и другим современным оборудованием.

День работника скорой медицинской помощи был официально установлен по предложению Президента РФ Владимира Путина в 2020 году, когда медики Москвы и всей России сражались с эпидемией COVID-19. Решение было оформлено постановлением Правительства РФ.
 
28 апреля 1898 года в Москве был издан указ о закреплении за двумя полицейскими участками по карете скорой помощи. Долгое время этот день отмечался как профессиональный праздник неофициально.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
скорая помощь  Москва  праздник  поздравление  Собянин 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:11 Город (Москва и область) На Вербное воскресенье, 28 апреля, запускаются дополнительные маршруты до 17 городских кладбищ - схема

08:48 Город (Москва и область) Московская скорая помощь в среднем совершает около 12 тысяч в сутки - Собянин

19:56 Другое В Пекине представили большую модель ИИ Vidu китайской разработки для генерации видео из текста

09:09 Общество До 16 лет предлагается снизить возраст вступления в партию - Госдума

16:05 Город (Москва и область) 27 апреля начнется плановое отключение отопления в Москве

Актуальные материалы

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

13:54 Власть Обращение Путина к гражданам по итогам выборов Президента России

20:57 Мнения Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru