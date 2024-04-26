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28.04.2024, 09:11
На Вербное воскресенье, 28 апреля, запускаются дополнительные маршруты до 17 городских кладбищ - схема
28 апреля — Mossovetinfo.ru — На Вербное воскресенье, 28 апреля, запускаются дополнительные маршруты до 17 городских к...
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Город (Москва и область)
28.04.2024, 08:48
Московская скорая помощь в среднем совершает около 12 тысяч в сутки - Собянин
28 апреля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы поздравил всех работников скорой медицинской помощи с профессиональным пра...
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Город (Москва и область)
26.04.2024, 16:05
27 апреля начнется плановое отключение отопления в Москве
26 апреля — Mossovetinfo.ru —Плановое отключение отопления в Москве, в связи с установлением необходимых температур...