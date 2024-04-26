Московская скорая помощь в среднем совершает около 12 тысяч в сутки - Собянин

28 апреля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы поздравил всех работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, отметив, что "Московская скорая помощь — одна из самых эффективных в мире".



Собянин сообщил:

- в среднем за год по городу Скорая помощь совершает 4 млн выездов, около 12 тыс. в сутки;

- здесь работают свыше 11 тысяч сотрудников, которые ежедневно заботятся о здоровье москвичей.

- время ответа диспетчера на звонок составляет всего 3–4 секунды;

- круглосуточно в столице дежурят больше 1000 бригад скорой, которые за последнее время переоснастили новой медицинской техникой, включая аппараты ИВЛ, электрокардиографы, дефибрилляторы-мониторы различных классов и другим современным оборудованием.



День работника скорой медицинской помощи был официально установлен по предложению Президента РФ Владимира Путина в 2020 году, когда медики Москвы и всей России сражались с эпидемией COVID-19. Решение было оформлено постановлением Правительства РФ.



28 апреля 1898 года в Москве был издан указ о закреплении за двумя полицейскими участками по карете скорой помощи. Долгое время этот день отмечался как профессиональный праздник неофициально.