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10.05.2024, 17:03
Китай выражает сильное недовольство и решительный протест в связи с принятием США пакета военной помощи
10 мая — Mossovetinfo.ru — Китай крайне недоволен и решительно выступает против принятия США пакета военной помощи, ...
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08.05.2024, 11:00
Си Цзиньпин прибыл в Сербию с государственным визитом
8 мая — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник прибыл в столицу Сербии Белград с государственным ...
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07.05.2024, 10:19
Си Цзиньпин изложил позицию Китая по палестино-израильскому конфликту и украинскому кризису
7 мая — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Китая по палестино-израильск...