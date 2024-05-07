Китай выражает сильное недовольство и решительный протест в связи с принятием США пакета военной помощи

10 мая — Mossovetinfo.ru — Китай крайне недоволен и решительно выступает против принятия США пакета военной помощи, содержащего множество негативных положений, касающихся Китая, заявил в пятницу официальный представитель Министерства коммерции КНР, - сообщает Синьхуа.



По словам официального представителя, этот пакет военной помощи игнорирует принципы рыночной экономики и честной конкуренции, подавляет компании из других стран под предлогом «национальной безопасности» и является типичным актом одностороннего буллинга.



Он также угрожает введением односторонних санкций и юрисдикцией «длинных рук» в отношении нормальных экономических и торговых обменов между Китаем и другими странами, заявил официальный представитель, добавив, что это является вопиющим экономическим принуждением.



«Американская сторона должна уважать озабоченность, законные права и интересы Китая, и воздерживаться от применения негативных положений, касающихся Китая», - сказал представитель, добавив, что Китай примет решительные меры для твердой защиты своих прав и интересов.