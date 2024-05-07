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Город (Москва и область)     09.05.2024 09:51

Центральным событием фестиваля «Московская весна», который проходит в столице до 12 мая, станет празднование Дня Победы

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Теги:  Московская весна  фестиваль  День Победы  Сергунина 

9 мая — Mossovetinfo.ru — Центральным событием фестиваля «Московская весна», который проходит в столице до 12 мая, станет празднование Дня Победы. Мероприятия проведут на 27 площадках, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Победе в Великой Отечественной войне посвятят больше 80 часов выступлений артистов и музыкантов. Со сцен прозвучат такие песни, как “Синий платочек”, “Смуглянка” и “Катюша”. Актеры московских театров представят спектакли по известным произведениям, письмам и воспоминаниям ветеранов», — рассказала Наталья Сергунина.

9 мая в 16:00 на Ореховом бульваре начнется концертная программа «Великим тем годам», подготовленная воспитанниками Московского детского театра эстрады.

В это же время на улице Грекова театральный коллектив «Старая сказка» покажет спектакль «Темная ночь», в основу которого легли военные песни и письма с фронта.

Музыкальные композиции тех лет вдохновили и режиссера Сергея Котюха. Его премьерную постановку «Песни Победы» можно будет увидеть в 17:00 в сквере у Гольяновского пруда.

В 18:00 на Тверской площади свои лучшие номера исполнят финалисты Международного детского конкурса «Мои герои. Музыка Победы».

Здесь же желающие смогут внести имена своих родственников-ветеранов в базу акции «Бессмертный полк». Она в этом году проходит в онлайн-формате. Оцифровать фотографии и данные помогут волонтеры.

«Для юных посетителей на фестивальных площадках организуют около 350 тематических мастер-классов. Например, ребят познакомят с историями настоящих героев, научат клеить макеты самолетов и готовить макароны по-флотски», — отметила Наталья Сергунина.

На Матвеевской улице в День Победы гостям расскажут о героях-летчиках и советских моряках. В 14:00 и 17:00 состоятся занятия по изготовлению макетов самолетов, а в 15:00 и 18:00 — по изготовлению плакатов о подвигах флота.

В 15:00 в Зеленограде откроется полевая редакция. Дети и подростки выпустят стенгазету о своих ровесниках — пионерах, проявивших мужество в годы Великой Отечественной войны.

В 13:00 и 16:00 участникам мастер-классов в Олимпийской деревне раскроют секрет фронтовых треугольников и предложат прочесть настоящие письма солдат.

В 16:00 на семи площадках фестиваля «Московская весна», включая улицу Теплый Стан и бульвар Дмитрия Донского, юные повара приготовят традиционное блюдо моряков — макароны по-флотски. А еще наставники научат их варить перловку по-бородински.

Угощения по армейским рецептам предстоит подать и участникам кулинарной битвы на рыбном рынке «Москва — на волне» — профессиональным шефам и студентам восьми профильных московских вузов. В меню — картофель с тушенкой, армейский кулеш и щи. Лучшие работы определит жюри из числа зрителей.

Кроме того, все дни фестиваля на площадках будут работать пункты приема подарков проекта «Москва помогает». Жители и гости столицы смогут поздравить с Днем Победы участников специальной военной операции и жителей новых регионов России.

Подробная программа опубликована на сайте «Московской весны».

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Теги: 
Московская весна  фестиваль  День Победы  Сергунина 

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