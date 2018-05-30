30 мая. Mossovetinfo.ru – Московские парки, а также Московский зоопарк временно приостановили свою работу в связи с сильным ветром.



Все мероприятия и лекции, запланированные в парках на сегодня, перенесены на другой день. Прекратили работу также парковые аттракционы. Граждан попросили покинуть территорию парков и воздержаться от прогулок.



В Москве в среду 30 мая наблюдается сильный ветер, порывы которого достигают 20 метров в секунду. Ранее сообщалось, что из-за ветра в столице уже пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Кроме того, из-за упавшего на пути дерева были изменены два трамвайных маршрута в центре города.