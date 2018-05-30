Другие материалы
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Город (Москва и область)
30.05.2018, 16:39
Московские парки приостановили работу из-за сильного ветра
30 мая. Mossovetinfo.ru – Московские парки, а также Московский зоопарк временно приостановили свою работу в связи с сильным ветром. Все мероприятия и лекции, запланированные в парках на сегод...
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Город (Москва и область)
30.05.2018, 12:42
Движение трамваев в центре Москвы изменили из-за падения дерева на рельсы
30 мая. Mossovetinfo.ru – Движение двух трамвайных маршрутов в центре Москвы изменили из-за падения дерева на рельсы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс». Сильны...
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Город (Москва и область)
30.05.2018, 12:13
Рестораторов в Москве призвали прекратить работу летних веранд 30 мая из-за ветра
30 мая. Mossovetinfo.ru – Московские власти попросили владельцев ресторанов и кафе прекратить работу летних веранд в среду 30 мая, в связи с сильным ветром, сообщает пресс-служба департамента торго...