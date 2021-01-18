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Город (Москва и область)     18.01.2021 08:04

Московские школьники с 18 января возвращаются к очному обучению

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Теги:  школы  дети  образование  коронавирус  COVID-19 

14 января. Mossovetinfo.ru – Московские школьники с 1 по 11 класс с 18 января вернулись к очному обучению. Указ об этом ранее подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Транспортные карты школьников, дающие право на льготный проезд в общественном транспорте, разблокированы. При выявлении хотя бы одного случая коронавируса весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.

Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы до 21 января будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

Из-за коронавируса школьные каникулы в Москве осенью были продлены после новогодних праздников на неделю. Осенью каникулы для школьников в Москве также были продлены и прошли с 5 по 18 октября. Позже ноябрьские каникулы были отменены. Кроме того, с середины октября ученики 6-11-х классов московских школ находятся на дистанционном обучении.

Все другие ограничения в Москве продлены до 21 января.

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Карта места

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Теги: 
школы  дети  образование  коронавирус  COVID-19 

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