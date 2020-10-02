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Город (Москва и область)
02.10.2020, 13:10
Московские школы могут перейти на дистанционное обучение с 19 октября - СМИ
2 октября. Mossovetinfo.ru - После окончания осенних каникул, с 19 октября, московская система образования может перейти на дистанционное обучение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в гор...
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Город (Москва и область)
02.10.2020, 11:41
Участок синей ветки метро досрочно откроется 3 октября - Собянин
2 октября. Mossovetinfo.ru - Временно закрытый участок Арбатско-Покровской линии метро от станции «Молодежная» до станции «Парк Победы» досрочно откроется 3 октября, сообщил в своем микроблоге в Tw...
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Город (Москва и область)
02.10.2020, 11:34
С начала года по программе реновации новое жилье получили более 2,5 тысячи семей
2 октября. Mossovetinfo.ru - В 2020 году более 2,5 тысячи московских семей получили новые квартиры в рамках программы реновации жилья, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса эко...