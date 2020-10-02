 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     02.10.2020 13:10

Московские школы могут перейти на дистанционное обучение с 19 октября - СМИ

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  образование  обучение  дистанционное обучение  коронавирус 

2 октября. Mossovetinfo.ru - После окончания осенних каникул, с 19 октября, московская система образования может перейти на дистанционное обучение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в городских властях.

Подобное решение может быть принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, а также ростом доли школьников и студентов среди заболевших коронавирусом.

Ранее мэр Москвы принял решение увеличитьдо двух недель школьные каникулы, соответствующим указом они установлены в период с 5 по 18 октября.

В Москве на протяжении сентября отмечается рост числа заболеваний коронавирусом. Мэр Москвы назвал ситуацию критичной и заявил, что если не удастся остановить рост заболеваний и госпитализаций, то властям придется вновь вводить жесткие ограничения.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
образование  обучение  дистанционное обучение  коронавирус 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:10 Город (Москва и область) Московские школы могут перейти на дистанционное обучение с 19 октября - СМИ

12:50 Общество Синоптики прогнозируют первый снег в Москве в конце октября

12:00 Происшествия Автобус насмерть сбил пешехода на Каширском шоссе

11:48 Общество В России выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 с 22 мая

11:41 Город (Москва и область) Участок синей ветки метро досрочно откроется 3 октября - Собянин

Актуальные материалы

14:33 Город (Москва и область) В Москве увеличивается число людей, которые переносят коронавирус в тяжелой форме

23:01 Общество В Москве за сутки от COVID-19 умерло максимальное число людей с середины июля

01:24 Город (Москва и область) Для пожилых людей Москвы и Подмосковья с 28 сентября действуют рекомендации по борьбе с COVID-19

00:55 Город (Москва и область) 10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы

16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны

11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru