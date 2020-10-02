2 октября. Mossovetinfo.ru - После окончания осенних каникул, с 19 октября, московская система образования может перейти на дистанционное обучение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в городских властях.



Подобное решение может быть принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, а также ростом доли школьников и студентов среди заболевших коронавирусом.



Ранее мэр Москвы принял решение увеличитьдо двух недель школьные каникулы, соответствующим указом они установлены в период с 5 по 18 октября.



В Москве на протяжении сентября отмечается рост числа заболеваний коронавирусом. Мэр Москвы назвал ситуацию критичной и заявил, что если не удастся остановить рост заболеваний и госпитализаций, то властям придется вновь вводить жесткие ограничения.