31 июля. Mossovetinfo.ru – В московских центрах госуслуг «Мои документы» возобновили выездное обслуживание ветеранов в рамках проекта «Москва – с заботой о ветеранах», сообщается на портале mos.ru.



В рамках проекта ветераны могут получить необходимые госуслуги и оформить необходимые документы, не выходя из дома. За каждым ветераном закреплен личный помощник – руководитель районного центра госуслуг. Достаточно ему позвонить, и он поможет ветерану как в оформлении и получении госуслуг, так и в решении бытовых вопросов.



Сотрудники центров госуслуг при посещении ветеранов будут использовать медицинские маски и перчатки. Кроме того, они стараются не заходить в квартиры ветеранов, а ожидают заполнения и передачи документов в подъезде.