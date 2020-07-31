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Город (Москва и область)     31.07.2020 08:17

Московские центры госуслуг возобновили выездное обслуживание ветеранов

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Теги:  ветераны  госуслуги  центры госуслуг 

31 июля. Mossovetinfo.ru – В московских центрах госуслуг «Мои документы» возобновили выездное обслуживание ветеранов в рамках проекта «Москва – с заботой о ветеранах», сообщается на портале mos.ru.

В рамках проекта ветераны могут получить необходимые госуслуги и оформить необходимые документы, не выходя из дома. За каждым ветераном закреплен личный помощник – руководитель районного центра госуслуг. Достаточно ему позвонить, и он поможет ветерану как в оформлении и получении госуслуг, так и в решении бытовых вопросов.

Сотрудники центров госуслуг при посещении ветеранов будут использовать медицинские маски и перчатки. Кроме того, они стараются не заходить в квартиры ветеранов, а ожидают заполнения и передачи документов в подъезде.


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Теги: 
ветераны  госуслуги  центры госуслуг 

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