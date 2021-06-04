5 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах. Об этом заместит...

4 июня. Mossovetinfo.ru — В первом квартале 2021 года средний чек на поездку на такси в Москве вырос на 3% по сравнению с ...