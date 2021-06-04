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Московские власти подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах
5 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах. Об этом заместит...
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04.06.2021, 18:07
Завершен первый этап реконструкции участка МЖД Каланчевская - Курская
4 июня. Mossovetinfo.ru — Завершен первый этап реконструкции участка железной дороги Каланчевская - Курская, сообщае...
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Город (Москва и область)
04.06.2021, 16:43
Средний чек на поездку на такси в Москве вырос в январе-марте до 448 руб
4 июня. Mossovetinfo.ru — В первом квартале 2021 года средний чек на поездку на такси в Москве вырос на 3% по сравнению с ...