9 сентября. Mossovetinfo.ru - До конца рабочей недели на дорогах Москвы ожидаются растянутые часы пик, сообщается в telegram-канале столичного департамента транспорта.
Из-за сильных дождей часы пик будут начинаться в 17:00 - 18:00 и заканчиваться в 20:00. Самые большие затруднения будут наблюдаться в центре города и в тех местах, где ведутся дорожные работы (Рижская эстакада, Проспект Мира и другие).
Ранее сообщалось, что до конца недели в Москве может выпасть до 30% месячной нормы осадков, однако в субботу и воскресенье москвичей ожидает небольшой кусочек «бабьего лета».
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