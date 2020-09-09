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Город (Москва и область)     09.09.2020 17:21

Дептранс прогнозирует пробки по вечерам на дорогах Москвы до конца недели

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Теги:  дороги  пробки  дорожная ситуация  Департамент транспорта 

9 сентября. Mossovetinfo.ru - До конца рабочей недели на дорогах Москвы ожидаются растянутые часы пик, сообщается в telegram-канале столичного департамента транспорта.

Из-за сильных дождей часы пик будут начинаться в 17:00 - 18:00 и заканчиваться в 20:00. Самые большие затруднения будут наблюдаться в центре города и в тех местах, где ведутся дорожные работы (Рижская эстакада, Проспект Мира и другие).

Ранее сообщалось, что до конца недели в Москве может выпасть до 30% месячной нормы осадков, однако в субботу и воскресенье москвичей ожидает небольшой кусочек «бабьего лета».


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Карта места

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Теги: 
дороги  пробки  дорожная ситуация  Департамент транспорта 

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