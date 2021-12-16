Московским школам рекомендовали уйти на каникулы с 27 декабря

16 декабря. Mossovetinfo.ru – Департамент образования Москвы направил в школы города рекомендацию уйти на каникулы с 27 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Данный вопрос школы внесут в повестку заседаний управляющих советов и примут решение с учетом мнения этого коллегиального органа управления.



Для учащихся начальных классов c 27 по 30 декабря будут предусмотрены дежурные группы, если у родителей возникнет в них необходимость.