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Город (Москва и область)     16.12.2021 12:00

Московским школам рекомендовали уйти на каникулы с 27 декабря

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Теги:  школы  образование  коронавирус  COVID-19 

16 декабря. Mossovetinfo.ru – Департамент образования Москвы направил в школы города рекомендацию уйти на каникулы с 27 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Данный вопрос школы внесут в повестку заседаний управляющих советов и примут решение с учетом мнения этого коллегиального органа управления.

Для учащихся начальных классов c 27 по 30 декабря будут предусмотрены дежурные группы, если у родителей возникнет в них необходимость.

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Теги: 
школы  образование  коронавирус  COVID-19 

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