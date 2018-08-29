29 августа. Mossovetinfo.ru – С 5 сентября Московский планетарий проведет серию из 12 астрономических вечеров, сообщает портал mos.ru.



По словам специалистов планетария, в сентябре произойдет целый ряд интересных астрономических явлений, которые будут интересный любителям астрономии. В рамках астрономических вечеров посетители смогут наблюдать за Марсом, который подошел на максимально близкое расстояние к Земле, увидеть двойные звезды эпсилон Лиры и Альбирео в созвездии Лебедя, Мицар и Алькор в созвездии Большая Медведица, кроме того, в это же время ожидается новолуние.



Астрономические вечера пройдут на открытой площадке в «Парке неба». Посетителям расскажут об истории астрономических наблюдений, о том, как с астрономией связаны известные исторические объекты (Стоунхедж, Пирамида Хеопса и другие). Посетителей также научат пользоваться телескопом и помогут отыскать в небе тот или иной объект.