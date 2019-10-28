28 октября. Mossovetinfo.ru – Участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), который проходит через территорию ТиНАО, планируется достроить в 2021 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.



Участок протяженностью 21 километр, должен разгрузить дороги в ТиНАО и вылетные магистрали Москвы. Кроме того, данный участок свяжет между собой районы Подмосковья и снизит перепробег машин.



Помимо московского участка ЦКАД планируется построить три крупные развязки, которые свяжут новую трассу с Киевским, Калужским и Варшавским шоссе. Они должны быть запущены одновременно с запуском московского участка ЦКАД.