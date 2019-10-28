28 октября. Mossovetinfo.ru – Участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), который проходит через территорию ТиНАО, планируется достроить в 2021 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.
Участок протяженностью 21 километр, должен разгрузить дороги в ТиНАО и вылетные магистрали Москвы. Кроме того, данный участок свяжет между собой районы Подмосковья и снизит перепробег машин.
Помимо московского участка ЦКАД планируется построить три крупные развязки, которые свяжут новую трассу с Киевским, Калужским и Варшавским шоссе. Они должны быть запущены одновременно с запуском московского участка ЦКАД.
12:05 Город (Москва и область) Сезон велопроката в Москве продлен до 17 ноября
10:52 Город (Москва и область) Московский участок ЦКАД достроят в 2021 году - Хуснуллин
10:38 В России Стала известна стоимость проезда трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург
09:54 Происшествия Автомобиль задымился в Кутузовском тоннеле на ТТК
09:45 Город (Москва и область) Пригородные поезда Московско-Тверской ППК будут ходить по воскресному расписанию 4 ноября
12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию
07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД
09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики
11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года