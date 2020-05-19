Другие материалы
-
Город (Москва и область)
19.05.2020, 09:59
В Москве за сутки выявлено 3 545 случаев заражения коронавирусом
19 мая. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 3 545 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венед...
-
Город (Москва и область)
19.05.2020, 09:53
Московский урбанистический форум перенесен на лето 2021 года
19 мая. Mossovetinfo.ru – Проведение Московского урбанистического форума в связи с ситуацией с распространением коронавируса, перенесено на лето 2021 года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Моск...
-
Город (Москва и область)
19.05.2020, 09:48
Две пациентки в возрасте 101 года вылечились от коронавируса в Москве
19 мая. Mossovetinfo.ru – Две пациентки в возрасте 101 года были выписаны из московской Городской клинической больницы № 52 после излечения от коронавируса, сообщает пресс-служба департамента здрав...