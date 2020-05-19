19 мая. Mossovetinfo.ru – Проведение Московского урбанистического форума в связи с ситуацией с распространением коронавируса, перенесено на лето 2021 года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.



«Принимая во внимание сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, мы приняли решение перенести проведение МУФ и сопровождающий его конгресс Urban Health на июль 2021 года», - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева.



Московский урбанистический форум традиционно проводится в Москве летом. Планировалось, что 2020 году форум пройдет в парке «Зарядье» со 2 по 5 июля.