19 декабря. Mossovetinfo.ru – Московский зоопарк подготовил праздничную программу на новогодние праздники, сообщается на официальном сайте зоопарка.
С 25 декабря по 8 января посетителей зоопарка ждут экскурсии и лекции с рассказами о зимней жизни обитателей зоопарка, мастер-классы и зооелки для детей и их родителей.
В праздничные дни зоопарк будет работать без выходных. 31 декабря зоопарк будет работать с 09:00 до 15:00, а с 1 по 8 января – с09:00 до 17:00. Билеты в кассах можно приобрести до 16:00.
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