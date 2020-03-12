12 марта. Mossovetinfo.ru – С пятницы, 13 марта Московский зоопарк будет работать на час дольше – с 09:00 до 19:00, сообщается на официальном сайте зоопарка.
Кассы зоопарка будут работать с 09:00 до 18:00, в это же время посетители смогут войти на территорию.
Изменение режима работы Зоопарка связано с ранней весной. В результате установления устойчивой плюсовой погоды, активность обитателей зоопарка выросла, кроме того, проснулись медведи, которые пользуются большой популярностью у посетителей.
Кроме того, с 13 марта открывается дополнительный вход в зоопарк с улицы Большая Грузинская. Этот вход традиционно открывается после установления теплой погоды.
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