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Город (Москва и область)     12.03.2020 08:20

Московский зоопарк с 13 марта будет работать на час дольше

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Теги:  зоопарк  режим работы  животные в городе 

12 марта. Mossovetinfo.ru – С пятницы, 13 марта Московский зоопарк будет работать на час дольше – с 09:00 до 19:00, сообщается на официальном сайте зоопарка.

Кассы зоопарка будут работать с 09:00 до 18:00, в это же время посетители смогут войти на территорию.

Изменение режима работы Зоопарка связано с ранней весной. В результате установления устойчивой плюсовой погоды, активность обитателей зоопарка выросла, кроме того, проснулись медведи, которые пользуются большой популярностью у посетителей.

Кроме того, с 13 марта открывается дополнительный вход в зоопарк с улицы Большая Грузинская. Этот вход традиционно открывается после установления теплой погоды.


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Теги: 
зоопарк  режим работы  животные в городе 

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