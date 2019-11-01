1 ноября. Mossovetinfo.ru – С 1 января Московский зоопарк перешел на зимний режим работы, сообщает пресс-служба зоопарка.
Время работы зоопарка сократилось на 1 час. Теперь зоопарк будет работать с 09:00 до 17:00, продажа билетов будет осуществляться с 09:00 до 16:00. Также до 16:00 будет осуществляться запуск посетителей на территорию зоопарка.
Изменение режима работы связана с сокращением светового дня, а также с тем, что часть животных впала в зимнюю спячку.
Для посетителей доступны теплые павильоны зоопарка и внутренние вольеры. В вольерах с выходом на улицу остались те животные, которые не боятся холодов: белые медведи, различные виды волков, овцебыки, морские котики, тюлени, песцы, рыси, снежные барсы и другие.
По зимнему расписанию Московский зоопарк будет работать до 28 февраля.
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