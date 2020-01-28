28 января. Mossovetinfo.ru – В Москве приняты все меры по предотвращению появления и распространения коронавируса, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



«Хочу подчеркнуть, что в Москве не подтвердилось ни одного случая этого заболевания. Более того, в других странах, куда распространился коронавирус, заболевшими являются исключительно жители Китая – случаев распространения вируса внутри других стран не было зафиксировано. Несмотря на это, в Москве приняты все меры, чтобы не допустить появления и распространения нового типа коронавируса», - заявила Ракова.



По словам Раковой, власти Москвы в сотрудничестве с московским управлением Роспотребнадзора проводят мероприятия по эпидемиологическому контролю, а местах массового скопления людей (спортивные и культурно-зрелищные объекты, гостиницы, рынки, общественный транспорт) усилен дезинфекционный режим.



Вместе с комитетом по туризму разработан перечень гостиниц и туристических компаний, которые предоставляют информацию о китайских туристах. Сформированы мобильные медицинские бригады, которые готовы оперативно проводить дополнительный контроль туристических групп из Китая.



Скорая помощь в Москве работает о обычном режиме, но уделяет особое внимание тем, кто в последние две недели был в Китае, либо контактировал с лицами, прибывшими оттуда.



Ракова отметила, что на сегодняшний день с подозрением на коронавирус в Москве обследовали 11 человек. Ни в одном случае наличие коронавируса не подтвердилось.



Заммэра заявила, что Москва располагает достаточным количеством мощностей в медицинских стационарах, а также необходимым запасом материалов для отбора проб, противовирусных препаратов и медицинского оборудования. Медики полностью обеспечены респираторами, защитными костюмами, масками, ручными дозаторами дезинфекционных средств, переносными обеззараживающими устройствами.



Оперативный штаб по мониторингу и координации ситуации с коронавирусом планирует ежедневно публиковать сводку, чтобы доводить информацию о текущей ситуации жителям города.



Ранее о создании оперативного штаба по мониторингу и координации ситуации с коронавирусом, а также о мерах, предпринятых столичными властями в связи с угрозой, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

