28 января. Mossovetinfo.ru – В Москве приняты все меры по предотвращению появления и распространения коронавируса, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
«Хочу подчеркнуть, что в Москве не подтвердилось ни одного случая этого заболевания. Более того, в других странах, куда распространился коронавирус, заболевшими являются исключительно жители Китая – случаев распространения вируса внутри других стран не было зафиксировано. Несмотря на это, в Москве приняты все меры, чтобы не допустить появления и распространения нового типа коронавируса», - заявила Ракова.
По словам Раковой, власти Москвы в сотрудничестве с московским управлением Роспотребнадзора проводят мероприятия по эпидемиологическому контролю, а местах массового скопления людей (спортивные и культурно-зрелищные объекты, гостиницы, рынки, общественный транспорт) усилен дезинфекционный режим.
Вместе с комитетом по туризму разработан перечень гостиниц и туристических компаний, которые предоставляют информацию о китайских туристах. Сформированы мобильные медицинские бригады, которые готовы оперативно проводить дополнительный контроль туристических групп из Китая.
Скорая помощь в Москве работает о обычном режиме, но уделяет особое внимание тем, кто в последние две недели был в Китае, либо контактировал с лицами, прибывшими оттуда.
Ракова отметила, что на сегодняшний день с подозрением на коронавирус в Москве обследовали 11 человек. Ни в одном случае наличие коронавируса не подтвердилось.
Заммэра заявила, что Москва располагает достаточным количеством мощностей в медицинских стационарах, а также необходимым запасом материалов для отбора проб, противовирусных препаратов и медицинского оборудования. Медики полностью обеспечены респираторами, защитными костюмами, масками, ручными дозаторами дезинфекционных средств, переносными обеззараживающими устройствами.
Оперативный штаб по мониторингу и координации ситуации с коронавирусом планирует ежедневно публиковать сводку, чтобы доводить информацию о текущей ситуации жителям города.
Ранее о создании оперативного штаба по мониторингу и координации ситуации с коронавирусом, а также о мерах, предпринятых столичными властями в связи с угрозой, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
16:40 Город (Москва и область) Москва готова к борьбе с коронавирусом - Ракова
16:00 Власть Марат Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ
15:19 Общество Более ста поправок в конституцию предложила рабочая группа по итогам заседания 27 января
14:04 Город (Москва и область) Дом по реновации построят к 2022 году в Таганском районе
12:55 Другое Суд в Санкт-Петербурге отклонил апелляцию одного из лидеров фанатов «Спартака» на запрет на посещение матчей
10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию
10:30 Город (Москва и область) Электробусы вышли на 20-й по счету маршрут в Москве
12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию
11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора