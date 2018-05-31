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Город (Москва и область)     31.05.2018 11:56

Москва готова к ЧМ-2018 - власти

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Теги:  ЧМ-2018  футбол  инфраструктура 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Москва полностью готова к проведению чемпионата мира по футболу, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Могу сказать с полной уверенностью, что мы абсолютно готовы к проведению Чемпионата мира. По поручению мэра Сергея Собянина мы провели очередное совещание, рабочий обход. Все готово, все эксплуатируется, все используется», - приводит слова Хуснуллина официальный сайт Стройкомплекса Москвы.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи чемпионата примут стадионы «Лужники» и «Спартак». Стадион «Лужники» станет главной ареной чемпионата – на нем пройдут матчи открытия, один из полуфиналов и финал турнира.


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Теги: 
ЧМ-2018  футбол  инфраструктура 

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