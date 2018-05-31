31 мая. Mossovetinfo.ru – Москва полностью готова к проведению чемпионата мира по футболу, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Могу сказать с полной уверенностью, что мы абсолютно готовы к проведению Чемпионата мира. По поручению мэра Сергея Собянина мы провели очередное совещание, рабочий обход. Все готово, все эксплуатируется, все используется», - приводит слова Хуснуллина официальный сайт Стройкомплекса Москвы.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи чемпионата примут стадионы «Лужники» и «Спартак». Стадион «Лужники» станет главной ареной чемпионата – на нем пройдут матчи открытия, один из полуфиналов и финал турнира.
11:56 Город (Москва и область) Москва готова к ЧМ-2018 - власти
11:10 Город (Москва и область) В автомобилях московского каршеринга установят видеокамеры
10:44 Город (Москва и область) Санитарная авиация в Москве будет работать круглосуточно
10:16 В России Москвичи подали более 2 тысяч заявок на получение дальневосточного гектара
09:36 Другое Мадагаскарские фоссы и птица-секретарь появятся в Московском зоопарке
08:43 Общество Где можно отдыхать и купаться в Москве
08:24 Общество В Москве к лету готовы 42 зоны отдыха
07:57 Город (Москва и область) В Москве может появиться еще один вокзал
08:33 Общество Праздничную программу к Дню защиты детей подготовили 13 московских парков
16:48 Власть Медведев распределил обязанности между вице-премьерами