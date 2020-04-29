29 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве готовы развернуть временные госпитали для пациентов с коронвирусом суммарной мощностью на 10 тысяч коек, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.



По словам Собянина, фактическое использование временных госпиталей будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса.



Кроме того, мэр Москвы сообщил, что пациентов, которые уже долечиваются от коронавируса, планируется переводить во временные госпитали, которые строятся при основных городских клиниках и больницах.



На 28 апреля в Москве было зафиксировано 48 414 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 4130 человек, умерли 479 человек. 28 апреля мэр Москвы подписал указ, о продлении ограничительных мер, введенных в городе из-за коронавируса, до 11 мая включительно.