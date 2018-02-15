Москва и Московская область заключили соглашение о стратегии развития столичного региона

15 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев 15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение о стратегии развитии Московского региона.

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 2025 года.



Москва и Московская область, согласно соглашению, будут совместно решать вопросы: развития общественного транспорта, экологической безопасности, поддержки промышленных предприятий и создания высокотехнологичных рабочие мест, обеспечения жителей Московского региона чистой питьевой водой, обустройства дачных территорий, организации отдыха детей.



В своем выступлении мэр Москвы Сергей Собянин сказал:

«Сегодня важное событие. В соответствии со стратегией регионального развития, утвержденной президентом Российской Федерации, мы с коллегами из Московской области, с Андреем Юрьевичем Воробьевым, разработали и сегодня подписываем соглашение о стратегическом сотрудничестве и развитии нашего региона. Московская агломерация является одной из самых крупнейших в мире. Более 20 млн человек постоянно находится на территории Москвы и Московской области»;

«Мы по большому счету стали давно уже единым экономическим и социальным пространством, единым целым. И без совместных усилий, без координаций действий, без создания совместных программ развиваться региону очень и очень сложно»;

«Я считаю, что те направления, которые прописаны в соглашении, это развитие промышленности, экологии, транспорта, являются ключевыми для жителей нашего региона и касаются, по сути дела, каждого жителя Москвы и Подмосковья».



Губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал:

«Для нас тоже большая честь сегодня подписать стратегический план сотрудничества, развития нашего мегаполиса, столичного, Московского региона. Хорошо известно, что мы живем в одном пространстве, и сегодня это соглашение закрепляет очень важное направление того, что волнует каждого человека, который живет в Москве или Подмосковье»;

«Это соглашение закрепляет очень важное направление того, что волнует каждого человека, который живет в Москве или Подмосковье. Это вопросы транспорта, вопросы чистой воды, экологии, вопросы, которые связаны с отдыхом наших детей, дачников. Все это требует нашего очень внимательного подхода»;

«Документ предполагает решение тех вопросов, которые мы слышим от жителей Москвы и Подмосковья. Вопросы чистой воды, чистых рек, вопросы утилизации мусора, вопросы общественного транспорта, развития общественного транспорта. Все это весьма и весьма актуально. Детский отдых, дачники: как они живут, что им не хватает. В общем, все самое насущное содержится в этом плане, в этой стратегии сотрудничества».