Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     15.02.2018 17:54

Москва и Московская область заключили соглашение о стратегии развития столичного региона

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Московская область  стратегия  Собянин  Воробьев  соглашение 

15 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев 15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение о стратегии развитии Московского региона.
Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 2025 года.

Москва и Московская область, согласно соглашению, будут совместно решать вопросы: развития общественного транспорта, экологической безопасности, поддержки промышленных предприятий и создания высокотехнологичных рабочие мест, обеспечения жителей Московского региона чистой питьевой водой, обустройства дачных территорий, организации отдыха детей.

В своем выступлении  мэр Москвы Сергей Собянин сказал:
   «Сегодня важное событие. В соответствии со стратегией регионального развития, утвержденной президентом Российской Федерации, мы с коллегами из Московской области, с Андреем Юрьевичем Воробьевым, разработали и сегодня подписываем соглашение о стратегическом сотрудничестве и развитии нашего региона. Московская агломерация является одной из самых крупнейших в мире. Более 20 млн человек постоянно находится на территории Москвы и Московской области»;
   «Мы по большому счету стали давно уже единым экономическим и социальным пространством, единым целым. И без совместных усилий, без координаций действий, без создания совместных программ развиваться региону очень и очень сложно»;
   «Я считаю, что те направления, которые прописаны в соглашении, это развитие промышленности, экологии, транспорта, являются ключевыми для жителей нашего региона и касаются, по сути дела, каждого жителя Москвы и Подмосковья».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал:
   «Для нас тоже большая честь сегодня подписать стратегический план сотрудничества, развития нашего мегаполиса, столичного, Московского региона. Хорошо известно, что мы живем в одном пространстве, и сегодня это соглашение закрепляет очень важное направление того, что волнует каждого человека, который живет в Москве или Подмосковье»;
   «Это соглашение закрепляет очень важное направление того, что волнует каждого человека, который живет в Москве или Подмосковье. Это вопросы транспорта, вопросы чистой воды, экологии, вопросы, которые связаны с отдыхом наших детей, дачников. Все это требует нашего очень внимательного подхода»;
   «Документ предполагает решение тех вопросов, которые мы слышим от жителей Москвы и Подмосковья. Вопросы чистой воды, чистых рек, вопросы утилизации мусора, вопросы общественного транспорта, развития общественного транспорта. Все это весьма и весьма актуально. Детский отдых, дачники: как они живут, что им не хватает. В общем, все самое насущное содержится в этом плане, в этой стратегии сотрудничества».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Московская область  стратегия  Собянин  Воробьев  соглашение 

Возврат к списку

Лента новостей

22:43 Общество «Единая Россия» проведет 3 марта в Лужниках массовую акцию

22:08 Город (Москва и область) Собянин подписал в Сочи соглашения о строительстве в Москве двух фармацевтических фабрик

19:56 Мнения Гребенщиков: фильм Серебренникова про Цоя «лжив от начала и до конца»

17:54 Город (Москва и область) Москва и Московская область заключили соглашение о стратегии развития столичного региона

16:11 Власть За 10 лет численность граждан, находящихся в изоляции от общества, сократилась на треть, - Генпрокурор

Актуальные материалы

19:01 Общество Марш Немцова 25 февраля согласован городскими властями

14:06 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья поручил в 2018 году внедрить систему раздельного сбора мусора

17:15 Происшествия Крушение самолета Ан-148 рейса № 703 сообщением: Домодедово – Орск – ОБЗОР

12:26 Мнения Решение суда заблокировать ролик «по Дерипаске» Навальный считает «актом цензуры» и призывает везде распространять ролик

08:36 Город (Москва и область) С 9 февраля на 25 площадках в Москве и 40 ярмарках в Подмосковье стартует Масленица – обзор

21:11 Город (Москва и область) В поселке станции Внуково власти Москвы изымают для госнужд жилье в пяти многоквартирных домах в целях реконструкции автодороги

13:14 Город (Москва и область) ЦИК России признал незаконным и отменил решение Мособлизбиркома о назначении «школьного референдума»

12:56 Другое Лидеры по надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска – рейтинг CarPrice

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru