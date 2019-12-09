9 декабря. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы и Московской области намерены создать единую систему оплаты проезда в общественном транспорте, сообщил журналистам вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.



По словам Трескова, сейчас в Москве действует карта «Тройка», в Подмосковье – карта «Стрелка», с 2016 года стали выпускать карты с объединенным функционалом, однако в перспективе планируется создать единую транспортную карту для Москвы и области.



В настоящее время с помощью карты, соединяющей функционал карт «Стрелка» и «Тройка» позволяет оплачивать проезд на наземном общественном транспорте Москвы и Подмосковья, в метро, на пригородных электричках и поездах «Аэроэкспресс».