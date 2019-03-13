13 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы не намерены привлекать к строительству объектов метро частных инвесторов, рассказал на международной выставке недвижимости MIPIM во Франции заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
По словам Хуснуллина, возможность привлечения средств инвесторов в рамках государственно-частного партнерства к строительству транспортной инфраструктуры в Москве обсуждалась, однако вопрос подготовки и обеспечения инвестиций требует длительного времени на проработку. В результате было принято решение вести строительство объектов транспортной инфраструктуры исключительно за счет средств городского бюджета.
При этом Хуснуллин допустил, что в будущем вопрос привлечения частных инвестиций в строительство метро может быть рассмотрен, однако отметил, что это будет возможно только в том случае, если на эти проекты не будет хватать средств бюджета Москвы.
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