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Город (Москва и область)     03.02.2023 17:34

Москва, онкология: выявление рака на ранних стадиях увеличилось до 65 процентов, на нулевой стадии — в 3,5 раза

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Теги:  Москва  Собянин  медицина  стандарт  онкология  помощь  эффективность 

3 февраля. Mossovetinfo.ru - Московский стандарт онкологической помощи, в основе которого лежит комплексный подход к лечению и максимальное внимание к каждому пациенту, дает заметные результаты в этой сфере, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Теперь вся необходимая помощь оказывается в современных многопрофильных онкологических центрах, созданных на базе МКНЦ имени А.С. Логинова, МГОБ № 62, ГКБ имени С.П. Боткина, ММКЦ «Коммунарка», ГКОБ № 1.

И результаты говорят сами за себя. Выявление рака на ранних стадиях увеличилось до 65 процентов, на нулевой стадии — в 3,5 раза, а смертность в течение первого года после постановки диагноза снизилась вдвое — до 13,1 процента", - сообщил Собянин, чьи слова приводятся в его личном блоге и на сайте горадминистрации - mos.ru

Город начал внедрять московский стандарт онкологической помощи в 2019 году, отметил мэр Москвы Собянин.

Фото - Официальный сайт Мэра Москвы


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Теги: 
Москва  Собянин  медицина  стандарт  онкология  помощь  эффективность 

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