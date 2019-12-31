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Город (Москва и область)     02.01.2020 10:39

Москва перешла на раздельный сбор мусора

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Теги:  раздельный сбор мусора  мусор 

2 января. Mossovetinfo.ru – Москва с 1 января 2020 года перешла на раздельный сбор мусора. Во дворах жилых домов и социальных учреждений установили новые контейнеры для мусора: синие — для бумаги, пластика, стекла и металла, серые — для всех остальных отходов.

Федеральный закон обязывает Москву перейти на новую систему обращения с отходами только с 2022 года, но правительство Москвы приняло решение сделать это раньше.

Свои замечания по раздельному сбору мусора можно направлять в раздел «Уборка и мусор» на портале «Наш город» или по телефону горячей линии: +7 (495) 150-75-43.


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Теги: 
раздельный сбор мусора  мусор 

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