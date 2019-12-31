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Город (Москва и область)
02.01.2020, 10:39
Москва перешла на раздельный сбор мусора
2 января. Mossovetinfo.ru – Москва с 1 января 2020 года перешла на раздельный сбор мусора. Во дворах жилых домов и социальных учреждений установили новые контейнеры для мусора: синие — для бум...
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Город (Москва и область)
31.12.2019, 10:46
Как будет работать общественный транспорт в Москве в новогоднюю ночь
31 декабря. Mossovetinfo.ru – Общественный транспорт Москвы в Новый год будет работать всю ночь, при этом, с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд в общественном транспорте будет бесплатным. ...
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Город (Москва и область)
31.12.2019, 10:45
Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной
31 декабря. Mossovetinfo.ru – В дни новогодних праздников с 1 по 8 января 2020 года парковках в Москве будет бесплатной. Парковаться бесплатно можно будет на всех улицах, в том числе и на тех...