18 октября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы не планируют снижать темпы строительства дорог в городе, планируется строить не менее 100 километров дорог ежегодно, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой заммэра Москвы Марата Хуснуллина.



Так, за ближайшие три года планируется построить 339 километров дорог и около 100 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры (мостов, тоннелей, эстакад).



Хуснуллин отметил, что строить будут как дороги местного значения, так и хордовые и вылетные магистрали. Кроме того, продолжится реконструкция дорожных развязок в Москве и развитие транспортного каркаса ТиНАО.