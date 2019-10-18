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Город (Москва и область)     18.10.2019 14:08

Москва планирует строить по 100 километров дорог в год - Хуснуллин

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Теги:  строительство  дороги  Марат Хуснуллин 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы не планируют снижать темпы строительства дорог в городе, планируется строить не менее 100 километров дорог ежегодно, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

Так, за ближайшие три года планируется построить 339 километров дорог и около 100 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры (мостов, тоннелей, эстакад).

Хуснуллин отметил, что строить будут как дороги местного значения, так и хордовые и вылетные магистрали. Кроме того, продолжится реконструкция дорожных развязок в Москве и развитие транспортного каркаса ТиНАО.


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Теги: 
строительство  дороги  Марат Хуснуллин 

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