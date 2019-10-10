10 октября. Mossovetinfo.ru – Москва поднялась сразу на 48 мест в рейтинге европейских агломераций с самыми большими перспективами экономического роста и заняла в рейтинге 49 место, сообщается на портале mos.ru.



Рейтинг European Regional Economic Growth Index (E-REGI) составляется на основе изучения 300 европейских агломераций. Оценка производится по 14 позициям, среди которых динамика ВВП, доля расходов на исследования и разработки, объем венчурных инвестиций, плотность населения, занятость в сфере услуг, развитие человеческого капитала, уровень распространенности высшего образования, политическая стабильность и другие.



В рейтинге 2019 года Москва показала наилучшую динамику роста. Бухарест по сравнению с прошлым годом поднялся на 40 позиций, Ливерпуль – на 20, Глазго и Стамбул – на 18.



В десятку самых перспективных европейских центров экономического роста вошли Лондон, Париж, Стамбул, Стокгольм, Мюнхен, Осло, Люксембург, Копенгаген, Дублин и Мадрид.