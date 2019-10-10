10 октября. Mossovetinfo.ru – Москва поднялась сразу на 48 мест в рейтинге европейских агломераций с самыми большими перспективами экономического роста и заняла в рейтинге 49 место, сообщается на портале mos.ru.
Рейтинг European Regional Economic Growth Index (E-REGI) составляется на основе изучения 300 европейских агломераций. Оценка производится по 14 позициям, среди которых динамика ВВП, доля расходов на исследования и разработки, объем венчурных инвестиций, плотность населения, занятость в сфере услуг, развитие человеческого капитала, уровень распространенности высшего образования, политическая стабильность и другие.
В рейтинге 2019 года Москва показала наилучшую динамику роста. Бухарест по сравнению с прошлым годом поднялся на 40 позиций, Ливерпуль – на 20, Глазго и Стамбул – на 18.
В десятку самых перспективных европейских центров экономического роста вошли Лондон, Париж, Стамбул, Стокгольм, Мюнхен, Осло, Люксембург, Копенгаген, Дублин и Мадрид.
17:06 Город (Москва и область) Москва поднялась сразу на 48 мест в рейтинге центров экономического роста в Европе
15:46 Город (Москва и область) Салют в честь 75-летия освобождения Риги состоится в Москве 13 октября
14:58 Общество Теплая погода ожидается в Москве в выходные 12 и 13 октября
14:22 В мире Названы лауреаты Нобелевской премии в области литературы за 2018 и 2019 годы
14:06 Город (Москва и область) На БКЛ будет организовано 44 пересадки на станции метро, МЦК, МЦД и МЖД
07:25 Общество Какие отделы ЗАГС можно зарегистрировать брак в праздники
07:14 Город (Москва и область) За месяц прививку от гриппа в Москве сделали более полутора миллионов человек.
20:27 Город (Москва и область) Четыре новые выделенные полосы заработают в Москве 7 октября
12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок
12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий