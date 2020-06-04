4 июня. Mossovetinfo.ru – Расходы Москвы на борьбу с коронавирусом составят 250 миллиардов рублей, заявил в интервью ТАСС Мэр Москвы Сергей Собянин.



«По предварительной оценке, город потратил и еще потратит на проблемы, связанные с пандемией, четверть триллиона рублей», - заявил Собянин.



Кроме того, еще около 500 миллиардов рублей составят потери городского бюджета из-за коронавируса.



При этом, мэр Москвы отметил, что даже при таких финансовых потерях, нельзя отказываться от крупнейших городских проектов, так как именно они могут стать драйвером для восстановления экономики столицы.