16 октября. Mossovetinfo.ru – Москва представит цифровые решения на международном форуме «Открытые инновации», которая пройдет с 21 по 23 октября в инновационном центре «Сколково». Свои разработки презентуют 25 столичных компаний Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.
«Москва будет широко представлена и в деловой, и в выставочной программе. Мы расскажем о проекте для пилотного тестирования технологичных продуктов, покажем карту инновационных решений для умного города», — цитирует Сергунину mos.ru.
Ежегодный форум «Открытые инновации» проводится в Москве с 2012 года под эгидой Правительства РФ. Основная цель форума — развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций.
В 2019 году тема форума — «Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике». За три дня на форуме в том или ином виде выступят более 600 спикеров из 90 стран.
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