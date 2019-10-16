Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     16.10.2019 07:31

Москва представит цифровые решения на международном форуме «Открытые инновации»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Открытые инновации  форумы  Сергунина  Наталья Сергунина 

16 октября. Mossovetinfo.ru – Москва представит цифровые решения на международном форуме «Открытые инновации», которая пройдет с 21 по 23 октября в инновационном центре «Сколково». Свои разработки презентуют 25 столичных компаний Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

«Москва будет широко представлена и в деловой, и в выставочной программе. Мы расскажем о проекте для пилотного тестирования технологичных продуктов, покажем карту инновационных решений для умного города», — цитирует Сергунину mos.ru.

Ежегодный форум «Открытые инновации» проводится в Москве с 2012 года под эгидой Правительства РФ. Основная цель форума — развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций.

В 2019 году тема форума — «Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике». За три дня на форуме в том или ином виде выступят более 600 спикеров из 90 стран.



x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Открытые инновации  форумы  Сергунина  Наталья Сергунина 

Возврат к списку

Лента новостей

07:31 Город (Москва и область) Москва представит цифровые решения на международном форуме «Открытые инновации»

07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД

17:35 Власть Владельцев электромобилей планируют освободить от транспортного налога на 5 лет

16:46 В мире Генпрокуратура Белоруссии не нашла оснований для задержания и выдачи Богачевой в США

16:35 Город (Москва и область) Новый терминал Шереметьево С1 начнет работу с 15 января 2020 года

Актуальные материалы

07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД

09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму

12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики

11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года

10:55 Город (Москва и область) В составе Рублево-Архангельской линии метро может появиться станция «Пресня»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru