18 мая. Mossovetinfo.ru – В связи с пандемией коронавируса, власти Москвы решили приостановить программу благоустройства, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова.



По словам Ефимова, расходы, связанные с благоустройством уже «поставлены на паузу», финансируются только первоочередные инвестиционные проекты.



Данную информацию изданию подтвердил заммэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, работы по благоустройству в Москве приостановлены до особого распоряжения по указанию мэра Москвы. Все начатые работы законсервированы, также отложены конкурсные процедуры.