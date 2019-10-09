9 октября. Mossovetinfo.ru – За первые полгода в рамках проекта «Москва – с заботой об истории» горожане передали в Главное архивное управление столицы более 5,4 тысячи материалов и личных вещей участников Великой Отечественной войны, сообщается на портале mos.ru.



Среди переданных вещей дневники солдат, военные фотографии, личные вещи, письма с фронта, рисунки, предметы одежды и быта, военные карты.



Материалы и вещи можно передать через любой центр госуслуг «Мои документы». Сотрудники центров упаковывают переданные артефакты и отправляют их на хранение в Главархив. При необходимости переданные вещи и документы реставрируются.



С согласия граждан часть переданных вещей становятся экспонатами тематических выставок, которые проводятся в 20 центрах госуслуг в рамках выставочного культурно-просветительского проекта «Город великих людей».



Проект «Москва – с заботой об истории» стартовал в столице 9 апреля 2019 года. Цель проекта – сохранить память о героях Великой Отечественной войны для последующих поколений и увековечить их память.