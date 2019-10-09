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Город (Москва и область)     09.10.2019 10:12

«Москва – с заботой об истории»: в Главархив передали более 5000 материалов и вещей участников ВОВ

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Теги:  проекты  Мои документы  выставки  Главархив  ВОВ 

9 октября. Mossovetinfo.ru – За первые полгода в рамках проекта «Москва – с заботой об истории» горожане передали в Главное архивное управление столицы более 5,4 тысячи материалов и личных вещей участников Великой Отечественной войны, сообщается на портале mos.ru.

Среди переданных вещей дневники солдат, военные фотографии, личные вещи, письма с фронта, рисунки, предметы одежды и быта, военные карты.

Материалы и вещи можно передать через любой центр госуслуг «Мои документы». Сотрудники центров упаковывают переданные артефакты и отправляют их на хранение в Главархив. При необходимости переданные вещи и документы реставрируются.

С согласия граждан часть переданных вещей становятся экспонатами тематических выставок, которые проводятся в 20 центрах госуслуг в рамках выставочного культурно-просветительского проекта «Город великих людей».

Проект «Москва – с заботой об истории» стартовал в столице 9 апреля 2019 года. Цель проекта – сохранить память о героях Великой Отечественной войны для последующих поколений и увековечить их память.


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Карта места

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Теги: 
проекты  Мои документы  выставки  Главархив  ВОВ 

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