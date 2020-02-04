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Город (Москва и область)     04.02.2020 09:36

Москва уже начала подготовку к следующему зимнему сезону - Бирюков

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Теги:  ЖКХ  зима  подготовка  Петр Бирюков 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Несмотря на то, что нынешняя зима еще продолжается, коммунальщики Москвы уже начали подготовку к следующему осенне-зимнему сезону, заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ» заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, бесперебойная работа комплекса ЖКХ в осенне-зимний период требует больших усилий и ежедневной системной работы. Уже сейчас, в рамках подготовки к следующей зиме идет профилактика и ремонт действующих коммуникаций, а также прокладка новых.

Заммэра отметил, что в то время, как в стране идет устаревание инженерных коммуникаций, в Москве инженерные системы ежегодно обновляются на 2,4%.


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Теги: 
ЖКХ  зима  подготовка  Петр Бирюков 

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