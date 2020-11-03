3 ноября. Mossovetinfo.ru – Социальные расходы бюджета Москвы в 2021 году составят 1,8 триллиона рублей, следует из проекта столичного бюджета на 2021-2023 годы, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Социальные расходы Москвы по сравнению с 2020 годом вырастут более чем на 90 миллиардов рублей, при том, что общий объем расходов бюджета в 2021 году останется на уровне 2020 года.
Проект предусматривает безусловное выполнение всех социальных обязательств, а также финансирование дополнительных расходов, связанных с преодолением последствий пандемии коронавируса.
С учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС, в общей сложности на социальные расходы в 2021 году будет затрачено 2,1 миллиарда рублей.
В целом социальные расходы в 2021 году составят 56% от всего бюджета Москвы.
Проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы был внесен в Мосгордуму мэром Москвы Сергеем Собяниным во вторник, 3 ноября.
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