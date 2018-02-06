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Город (Москва и область)     06.02.2018 19:24

Москва вновь заняла второе место в рейтинге городов с наибольшими пробками

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Теги:  Москва  дороги  пробки  рейтинг  INRIX 

6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Москва, как и год назад, заняла второе место в рейтинге городов с самой загруженной автотранспортной системой, который составляется международной исследовательской компанией INRIX.

В опубликованном докладе INRIX 2017 первое место занимает Лос Анджелес (Калифорния), а третье – Нью-Йорк. При этом, если в Лос Анджелесе и Нью-Йорке, по данным INRIX, длительность нахождения в заторах в дневное время – около 11%, то в Москве – 30%. Московские водители, по данным INRIX 2017, провели в пробках 91 час.

Глобальная система показателей движения INRIX 2017 использует методологию для обеспечения оценки городских поездок для более чем 1360 городов по всему миру. 

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Карта места

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Теги: 
Москва  дороги  пробки  рейтинг  INRIX 

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