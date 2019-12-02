2 декабря. Mossovetinfo.ru – Москва вошла в число лидеров по уровню зарплат в России, следует из данных исследования, проведенного РИА Новости.
По количеству людей, получающих зарплату более 100 тысяч рублей в месяц Москва занимает 3 место среди всех регионов России. Для таких работников в Москве составляет 27,4%. Московская область по данному показателю занимает 13 место среди всех регионов страны – 8,2% работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц.
Также из исследования следует, что работников, получающих зарплату менее 15 тысяч рублей в месяц, в Москве насчитывается 1,5%, в Московской области – 6,6%.
Медианная (чистая зарплата среднестатистического работника) зарплата в Москве составляет 66,1 тысячи рублей в месяц, в Подмосковье – 41,9 тысячи рублей.
Самые распространенные зарплаты в Москве находятся в диапазоне от 38 до 116 тысяч рублей, в Московской области от 26 до 61 тысячи рублей.
По уровню зарплат Москву обгоняют Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ. Процент работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц составляет на Чукотке 32,1%, в ЯНАО – 31,7. Медианная зарплата на Чукотке составляет 78,2 тысячи рублей, в ЯНАО – 75,5 тысячи рублей. В тоже время, доля работников, получающих зарплату менее 15 тысяч рублей в месяц, составляет 0,4% на Чукотке и 0,7% в ЯНАО.
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