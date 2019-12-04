4 декабря. Mossovetinfo.ru – По итогам 2019 года Москва займет 45-е место в топ-100 самых посещаемых городов мира, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные компании Euromonitor International.
По прогнозам экспертов, составляющих ежегодный рейтинг Top 100 City Destinations, в общей сложности по итогам 2019 года Москву посетит 6 миллионов иностранных туристов. В топ-100 самых посещаемых городов мира вошел также Санкт-Петербург, который за год посетит 4,45 миллиона туристов из-за рубежа. Это позволит Санкт-Петербургу подняться с 62-го на 59-е место.
Первое место в рейтинге занял Гонконг, который за год посетит 26,7 миллиона туристов. На втором месте Бангкок, который посетит почти на миллион туристов меньше. В десятку самых посещаемых городов мира вошли также Лондон, Макао, Сингапур, Париж, Дубай, Куала-Лумпур, Дели и Стамбул.
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