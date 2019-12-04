Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     04.12.2019 09:52

Москва вошла в топ-100 самых посещаемых городов мира

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  рейтинги  туристы 

4 декабря. Mossovetinfo.ru – По итогам 2019 года Москва займет 45-е место в топ-100 самых посещаемых городов мира, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные компании Euromonitor International.

По прогнозам экспертов, составляющих ежегодный рейтинг Top 100 City Destinations, в общей сложности по итогам 2019 года Москву посетит 6 миллионов иностранных туристов. В топ-100 самых посещаемых городов мира вошел также Санкт-Петербург, который за год посетит 4,45 миллиона туристов из-за рубежа. Это позволит Санкт-Петербургу подняться с 62-го на 59-е место.

Первое место в рейтинге занял Гонконг, который за год посетит 26,7 миллиона туристов. На втором месте Бангкок, который посетит почти на миллион туристов меньше. В десятку самых посещаемых городов мира вошли также Лондон, Макао, Сингапур, Париж, Дубай, Куала-Лумпур, Дели и Стамбул.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
рейтинги  туристы 

Возврат к списку

Лента новостей

09:52 Город (Москва и область) Москва вошла в топ-100 самых посещаемых городов мира

09:22 В России С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей

09:09 Власть Коллекторам запретят работать с долгами по ЖКХ

08:56 Город (Москва и область) В 2020 году Москва примет участие в 8 туристических выставках

08:47 Город (Москва и область) Оплатить госпошлины и госуслуги теперь можно во всех центрах «Мои документы»

Актуальные материалы

16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года

16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года

08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина

08:24 Власть Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

17:52 Власть Сотрудникам транспортной безопасности разрешили использовать электрошокеры

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru