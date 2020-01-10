10 января. Mossovetinfo.ru – В 2019 году московский парк каршеринга вырос почти вдвое, в результате Москва стала мировым лидером среди мегаполисов по количеству машин каршеринга, сообщает аналитическое агентство «Автостат».



По данным собственного исследования агентства, к концу 2019 года в Москве насчитывалось уже более 30 тысяч автомобилей каршеринга. Таким образом, Москва обогнала прежнего лидера – Токио, в котором парк каршеринговых автомобилей составляет чуть более 20 тысяч машин.



В число лидеров по развитию сервиса каршеринга входят также Пекин и Шанхай, в каждом из которых насчитывается чуть менее 20 тысяч машин каршеринга.