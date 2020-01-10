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Город (Москва и область)     10.01.2020 12:34

Москва вышла на первое место в мире по количеству машин каршеринга

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Теги:  каршеринг  статистика 

10 января. Mossovetinfo.ru – В 2019 году московский парк каршеринга вырос почти вдвое, в результате Москва стала мировым лидером среди мегаполисов по количеству машин каршеринга, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным собственного исследования агентства, к концу 2019 года в Москве насчитывалось уже более 30 тысяч автомобилей каршеринга. Таким образом, Москва обогнала прежнего лидера – Токио, в котором парк каршеринговых автомобилей составляет чуть более 20 тысяч машин.

В число лидеров по развитию сервиса каршеринга входят также Пекин и Шанхай, в каждом из которых насчитывается чуть менее 20 тысяч машин каршеринга.


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Карта места

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Теги: 
каршеринг  статистика 

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