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Город (Москва и область)     28.02.2024 09:35

Москва выставила на торги первый проект КРНТ в Фили-Давыдково

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Теги:  Фили-Давыдково  Староволынская улица  застройка  КРТ 

28 февраля — Mossovetinfo.ru — Москва выставила на торги первый проект комплексного развития незастроенной территории (КРНТ) в рамках которого инвестор получит право возвести в Фили-Давыдково на Староволынской улице на участке площадью 7,94 гектара 300 тысяч квадратных метров недвижимости — это жилые дома, офисы, магазины, кафе, рестораны и отделения банков. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

Это первый участок, право на развитие которого выставлено на торги в рамках нового вида комплексного развития территорий. КРНТ применяется по отношению к земельным участкам, находящимся в собственности города, либо тем, государственная собственность на которые не разграничена (при этом они должны быть свободными от прав третьих лиц) - отмечается в сообщении.

Для улучшения транспортной доступности данного участка в данный момент ведется разработка градостроительной документация для строительства и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети.

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Карта места

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Теги: 
Фили-Давыдково  Староволынская улица  застройка  КРТ 

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