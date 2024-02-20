Другие материалы
-
Город (Москва и область)
28.02.2024, 09:35
Москва выставила на торги первый проект КРНТ в Фили-Давыдково
28 февраля — Mossovetinfo.ru — Москва выставила на торги первый проект комплексного развития незастроенной террито...
-
Город (Москва и область)
22.02.2024, 10:34
К 2030 году московский транспорт получит современный и комфортный подвижной состав - Собянин
22 февраля — Mossovetinfo.ru — По планам к 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100 проц...
-
Город (Москва и область)
20.02.2024, 10:05
23 и 24 февраля парковка в Москве будет бесплатной - Собянин
20 февраля — Mossovetinfo.ru — Парковка на всех улицах Москвы 23 и 24 февраля будет бесплатной. Об этом мэр столицы Серг...