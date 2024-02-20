Москва выставила на торги первый проект КРНТ в Фили-Давыдково

28 февраля — Mossovetinfo.ru — Москва выставила на торги первый проект комплексного развития незастроенной территории (КРНТ) в рамках которого инвестор получит право возвести в Фили-Давыдково на Староволынской улице на участке площадью 7,94 гектара 300 тысяч квадратных метров недвижимости — это жилые дома, офисы, магазины, кафе, рестораны и отделения банков. Об этом сообщает сайт горадминистрации.



Это первый участок, право на развитие которого выставлено на торги в рамках нового вида комплексного развития территорий. КРНТ применяется по отношению к земельным участкам, находящимся в собственности города, либо тем, государственная собственность на которые не разграничена (при этом они должны быть свободными от прав третьих лиц) - отмечается в сообщении.



Для улучшения транспортной доступности данного участка в данный момент ведется разработка градостроительной документация для строительства и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети.